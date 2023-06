Rhybudd y bydd llygredd afon yn creu 'trychineb ecolegol'

Dywedodd First Milk, sy'n gweithredu un o'r ddwy bibell, bod "gollyngiad afliw" wedi'i ryddhau i'r afon o'u safle ym Mhont Fadlen am gyfnod byr yn gynharach y mis hwn, ond ei fod o fewn y terfynau a osodwyd gan CNC.