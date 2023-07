Ateb y Galw: Becky Davies

Pan aeth Rhi a fi ar Anti-Pub Crawl yn Berlin, fe gawson ni'r noson fwyaf anhygoel a swreal, y math o beth a welwch mewn ffilmiau. Aethom o far thema flower power o'r 1970au, i far sy'n arbenigo mewn absinthe (gan gynnwys un oedd yn 90% alcohol), a bar ogof gothig death-metal a oedd ychydig yn frawychus. Gorffennon ni'r noson mewn set DJ drum and bass wedi'n hamgylchynu gan hen setiau teledu. Doedd gennym ni ddim syniad beth i ddisgwyl pan ddechreuon ni'r noson, ond fe wnaethon ni gofleidio'r cyfan gyda llawer o chwerthin (a theimlo fel bod ni'n cerdded ar drampolîn diolch i'r absinthe hynod gryf!). Mae cofio darnau o'r noson honno bob amser yn gwneud i ni chwerthin.