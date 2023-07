Lluniau: Dau wanwyn a dau haf ar Ynys Enlli

Mae 'na deimlad hollol wahanol i wahanol rannau o'r ynys. Os ti'n mynd i ben y mynydd a ti'n gweld Pen Llŷn neu'r tir mawr i gyd, ti'n cael dy atgoffa, o ia, dwyt ti ddim yn bell o'r tir mawr... Ond os wyt ti yn y tŷ ti'm yn gweld y tir mawr o gwbl a phan o'n i'n mynd dyddiau yn gwneud hynny ro'n i'n meddwl 'mod i mewn bybl.