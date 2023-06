Gorchymyn Caerdydd i dalu gweddill ffi trosglwyddo Sala

Ym mis Mai fe ddywedodd Caerdydd bod hi'n fwriad i barhau gyda chamau cyfreithiol yn erbyn Nantes trwy lysoedd Ffrainc wedi i Dribiwnlys yn y Swistir ddyfarnu nad oedd gan CAS (Court of Arbitration for Sport) hawl i ystyried cais Caerdydd am iawndal.