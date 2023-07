Cymru ar frig y byd cneifio

"Dwi'n 53 bellach ac mi rois hi i fyny rhyw bedair blynedd yn ôl. 'Nes i dipyn 'leni achos bod o'n rhyw byg sydd gen ti isio gwneud - ond dwi'n meddwl mod i'n gallu gwneud fel o'n i, gyda'r corff yn dweud fel arall. Dwi 'rioed di cael problem efo'r cefn - fel ddwedodd ffarmwr yn Seland Newydd wrtha i rywdro, 'pain is only in the mind'. Mae cefn pawb yn mynd i frifo wrth gneifio, ond unwaith rwyt ti drwy'r barrier o'r poen 'na mi rwyt ti awê."