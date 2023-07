Pwyllgorau Senedd Cymru: Dim ond 8% o gyfraniadau yn Gymraeg

Dywedodd: "Rydym yn falch iawn o'n llwyddiannau ac o'n henw da fel sefydliad gwirioneddol ddwyieithog, ac mae'n bwysig ein bod yn rhannu hynny pan fo'n bosibl, tra ein bod ar yr un pryd yn parhau i chwilio am gyfleoedd i wella."