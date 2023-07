Tomos Parry: Fy ngwreiddiau yn Ynys Môn yn ysbrydoliaeth

Mae'r cogydd yn diolch i'w gefndir am ei ysbrydoli yn ei yrfa: "Pan o'n i'n tyfu fyny yn Ynys Môn wrth ymyl Biwmares roedd pob un swydd haf yn gweithio mewn caffis. Do'n i ddim yn meddwl llawer am y peth ar y pryd ond o'n i bob amser yn enjoio'r coginio - defnyddio mussles o afon Menai a'r oysters.