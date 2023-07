Podlediad Meibion Glyndŵr: 'Rhyfedd pa mor gyfoes yw'r stori heddiw'

Meddai Ioan: "Beth sy'n syndod ac yn ddifyr iawn yw pa mor fyw mae atgofion pobl o'r cyfnod a'r manylion maen nhw'n ei gofio. Roedd yr ymchwil hefyd yn ddiddorol - er enghraifft, roedd gallu dod o hyd i un o'r diffoddwyr wnaeth ymateb i'r tanau yn Sir Benfro ar noson gynta'r ymgyrch yn hynod gyffrous. Ro'n i'n teimlo'n freintiedig iawn i glywed ei sylwadau fel llygad-dyst, gan nad oedd e erioed wedi siarad am y peth o'r blaen.