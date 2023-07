Mordaith Pen Llŷn Aled Hughes

Mewn dwy raglen radio hanner awr fe ddown i ddysgu am berthynas Llŷn gyda'r môr drwy glywed am hanesion llongwyr, pysgotwyr, syrffwyr, deifwyr, llongddrylliadau'r gorffennol, ac am fyd natur gan bobl ar lawr gwlad yn Llŷn.