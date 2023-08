Llyfr newydd yn trafod y profiad 'sy'n cael ei guddio' o golli babi

Dywed Rhiannon ei bod yn "cael cysur mawr drwy ddarllen a ddim isio siarad efo llawer o bobl am y peth. Drwy'r ddefod breifat o ddarllen o'n i'n teimlo mod i'n cael mynediad i gymuned o bobl eraill lle oedd o wedi digwydd…"