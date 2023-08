Yr Eisteddfod: Sut i wylio a gwrando

Bob bore, Aled Hughes fydd yn fyw o'r Maes gan grwydro i bob cwr o'r Eisteddfod gan gynnwys y Maes Carafanau. Tîm cyflwyno O'r Maes eleni fydd Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes a Ffion Emyr, a byddan nhw'n darlledu o'r Sadwrn cyntaf i'r Sadwrn olaf.