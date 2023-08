Rhys Iorwerth yn ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol

Wrth draddodi o'r llwyfan, dywedodd Jason Walford Davies, "bod 'Rhyddid' yn destun sy'n cynnig trwydded i ledu adenydd", ond ei fod ei hun wedi ei siomi gan "ddiffyg testunoldeb llawer iawn o'r cystadleuwyr: fel petai nifer o'r beirdd wedi methu dygymod â rhyddid o'r fath, ac o'r herwydd wedi ceisio lloches mewn penrhyddid - gweithred a esgorodd yn y pen draw, yn eironig, ar benodolrwydd annhestunol".