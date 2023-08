Ateb y Galw: Alun Ffred

Rŵan, mae DLlM yn gricedwr go iawn ac mi ddaeth yn ei wisg wen a cherdded yn dalog i'r llain yn barod am fatiad go solet. Ond fi oedd yr ochr arall ac roedd gen i theori y gallech redeg unrhyw dro os oeddech wedi taro pêl gyda'r bat am fod y maeswyr braidd yn araf a musgrell. A dyna wnes i er nad oedd y bêl prin wedi gadael y sgwâr. Daeth hyn fel sioc i Derec a cafodd ei redeg allan heb wynebu pelen. Doedd o ddim yn ddyn hapus iawn a pwy all ei feio.