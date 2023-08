Pictiaid yr Alban a’r iaith Gymraeg

Iâl: Ynys Yell yw un o'r ynysoedd mwyaf gogleddol o'r Shetlands, ac mae'n cyfateb i 'iâl' (Llanarmon-yn-Iâl, a Yale yn yr Unol Daleithiau). Gair yw hwn am dir sy'n ffrwythloni'n hwyr.