Apêl mam yn erbyn dedfryd gyrrwr a laddodd ei merch

"Os nad oes arian 'da chi, trefnwch lifft a gofynnwch i'ch rhieni. Peidiwch byth â bod ofn eu deffro am ddau o'r gloch y bore a dweud "Dewch i fy nôl i". Waeth faint dy'n ni ddim mo'yn gwneud hynny, weithiau fe all achub bywydau."