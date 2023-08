'Llawer o bobl' yn ymuno â'r rhestrau aros, medd Eluned Morgan

Mae Ms Morgan hefyd yn cyhoeddi cynllun newydd i gefnogi pobl sy'n aros am driniaeth, a dywed y bydd yn helpu i atal rhai o'r achosion o ganslo triniaeth ar y funud olaf - cafwyd tua 6,000 achos o'r fath rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023.