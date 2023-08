Lle awn ni am dro heddiw?

Gardd sy'n arbennig unrhyw adeg o'r flwyddyn, gyda magnolias a rhododendrons yn y gwanwyn, gwelyau llysiau amryliw yn yr haf, caleidosgop o liwiau dail cyfoethog yn yr hydref, a'r Ardd Aeaf liwgar a phersawrus yn y gaeaf. Mwynhewch olygfeydd o'r mynyddoedd o'r Terasau, ac ymweld â beddrod Fictoraidd yn Y Llennyrch.