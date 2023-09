Aberystwyth: Ysgol Penweddig yn dathlu hanner canrif

"Des i fyw i Aberystwyth ym 1963 ac o'n i'n gallu gweld bod angen ysgol. Roedd 'na alw (am addysg Gymraeg) ac roedd 'na wrthwynebiad. Wrth i'r cefnogwyr - y darpar rieni - gryfhau eu gofynion roedd yr elyniaeth yn dyfnhau hefyd.