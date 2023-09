Elen, mam Owain Glyndŵr

Credai Owain Glyndŵr yn gryf yn y proffwydoliaethau am arwr a fuasai'n arwain y Cymry at eu hannibyniaeth, gan arwain at ei wrthryfel. Nid Owain oedd unig aelod o deulu Elen i wrthryfela - ymunodd ei mab arall Tudur a meibion a gwŷr ei merched â'r gwrthryfel. Mae'n rhaid eu bod yn teimlo teyrngarwch teuluol at Owain, ond tybed oedd ôl magwraeth Elen arnynt hefyd?