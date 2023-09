O'r uned gofal dwys i Gwpan Rygbi'r Byd

"A be' sydd wedi bod yn helpu hefyd, ydi pan wnaeth y meddyg gynta' ddweud 'gen ti dri mis i fyw' - mae hynny wedi helpu mewn ffordd od, achos dwi ddim yn marw. Oedd, roedd o'n boenus o ddychrynllyd ar y noson honno, ond mae'n gwneud i chdi feddwl am bob dim, a bywyd, ac ar ôl gwybod bod posib ei drin o ro'n i'n teimlo bod y byd wedi agor i fi."