Pum munud gyda'r ysgrifennwr trawsryweddol Leo Drayton

Bendant. Fel person trawsryweddol dw i'n teimlo fod dyletswydd arnaf i ysgrifennu a rhannu fy ngwir brofiadau er mwyn addysgu pobl sy' heb ymwybyddiaeth am ein cymuned ac i gydnabod fy mrodyr, chwiorydd traws a 'ffrindiau' aneuaidd (does dim gair niwtral am sibling yn y Gymraeg...) er mwyn lleihau'r teimladau llethol fod y byd yn ein herbyn ni.