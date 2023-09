Bywyd fel 'yr unig Iddew yn y pentref'

"I nifer fawr iawn o'r plant 'ma o'n nhw'n hiraethu am adre', ac am eu rhieni. Yn anffodus cafodd nifer o'u rhieni eu llofruddio yn yr Holocaust. Mae 'na ongl eitha trist i'r adeilad yma. A bod yn onest, i lot o'r plant odd e'n gyfnod anodd iawn," meddai.