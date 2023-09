3 llun: Lluniau pwysicaf Rakie Ayola

Dwi ddim yn gwybod faint oedd fy oed pan gyflwynodd fy rhieni fi i Betty Campbell MBE ond rwy'n cofio meddwl bod hi siŵr o fod ddim yn athrawes go iawn achos doedd athrawon ddim yn edrych fel hi. Pan wnaeth Mam fy argyhoeddi ei bod hi'n 'wir' ro'n i'n genfigennus o'r plant oedd yn cael eu dysgu gan rywun oedd yn edrych fel hi. Rhywun oedd yn edrych fel fi.