'Mewn ac allan o'r ysbyty gydag haint dŵr cronig'

"Dw i 'di bod mewn ac allan o 'ysbyty, dal i gael urine infection drwy'r blynyddoedd, ac wedyn pan o'n i'n tua 12, a'th petha' lawer gwaeth, o'n i'n colli lot o ysgol achos y boen, taflu i fyny ac ati. O'n i'n rili strugglo efo'r boen.