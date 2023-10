Pum munud gyda Bardd y Mis: clare potter

Gorwedd ar y soffa gyda fy nghariad Mike yn crafu ei ben tra ei fod e yn rhwbio fy nroed ac yn gwylio rhywbeth gwych ar y teledu fel The Wilderness (gan Wales' own Bev Jones) neu The Woman in the Wall, glased bach o win coch, y lamp halen Himalayan yn disgleirio, y tylluan yn hwtio yn y coed rhwng y ddau dŷ sydd o flaen ein tŷ ni, y plant yn cysgu, yn pwyso'r botwm saib o bryd i'w gilydd i drafod rhywbeth am y ddrama.