Un o Gymry Llundain yn ennill gwobr am actio'n Gymraeg

"O'dd e'n rili weird i fod yn onest. Roedd lot o ansicrwydd gyda fi i ddechrau yn dysgu'r geiriau Cymraeg. Roedd lot o eiriau roedd Nia Morais wedi ysgrifennu yn stwff am y môr, a geiriau o'n i byth wedi eu defnyddio; nes i dyfu lan yn siarad Cymraeg yn yr ysgol gynradd felly o'n i ddim yn defnyddio'r geiriau disgrifiadol hyn lot o'r amser.