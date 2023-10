Y dyn sydd efo dros 150 o Groggs

"Fy hoff ffigwr yw'r un maen nhw newydd ei gynhyrchu o'r digrifwr standyp Rhod Gilbert gafodd ei greu yn ddiweddar iawn i anrhydeddu Rhod am iddo godi cymaint o arian yn ystod y 10 mlynedd diwethaf at elusen cancr ysbyty Felindre. Dim ond 10 o'r rhain sydd ar gael."