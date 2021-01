Cynhadledd Llywodraeth Cymru ar 15 Ionawr

BBC Copyright: BBC

Mae Manon Clarke, disgybl Lefel AS 17 oed o Gaerdydd sy'n bwriadu astudio meddygaeth yn y dyfodol, hefyd o blaid canslo'r asesiadau allanol.

"Fi'n meddwl bod o'n rhoi lot o stress ar athrawon a disgyblion o ran, does gan yr athrawon ddim wir syniad be ma'r asesiadau yn gynnwys ar hyn o bryd," meddai.

"Sai'n teimlo fy mod i'n symud ymlaen gyda fy nghyrsiau i ddigon cyflym i eistedd unrhyw fath o asesiad ar y foment. A fi'n deall nad oes bai ar unrhyw un am hynny ond sai'n teimlo'n bod o'n deg os bydd yn rhaid i ni [sefyll arholiad].

"Dwi hefyd ddim yn meddwl bod o'n deg ar blant sy'n ofalwyr, er enghraifft, sydd methu gweithio'n annibynnol. Sai'n meddwl bod o'n deg ar blant sydd dan lot o stress ar hyn o bryd neu'n stryglo gyda'u hiechyd meddwl."