"Digwyddodd mor glou. Gwympes i mewn. Jympes i dros rywbeth ac i mewn i'r dŵr.

Am ryw "10 munud, chwarter awr" doedd dim golwg o neb o'i gwmpas.

"O'dd neb yn dod. O'n i'n meddwl: 'This is it',"

Yna, meddai, 'o'dd neges 'di mynd draw i'r ca' rygbi" ac fe ddaeth "pedwar neu bump" o bobl i "dynnu fi mas".

Oni bai am eu cymorth nhw, dywed Mr Evans "siŵr o fod bydden i wedi boddi".

"O'n i'n blino, o'dd y breichie'n blino, o'dd y coese'n blino - fi'n credu byddwn i wedi mynd."