Hiraethu am ddigwyddiadau'r haf? Rhowch rhain yn y dyddiadur...

"Pan fydd prysurdeb cyfrolau buddugol yr Eisteddfod yn dechrau pylu, gallwn edrych ‘mlaen at y cyfnod o Fedi hyd at y Nadolig, a’r rhuthr blynyddol i groesawu’r holl gyfrolau newydd ar y silffoedd. Mae gennym gyhoeddwyr llyfrau gwych yma, sy’n sicrhau bod rhywbeth at ddant pawb. Os ydych yn chwilio am nofelau ffuglen, bydd nofel ddiweddaraf yr awdur poblogaidd o Fôn, Marlyn Samuel Dros fy Mhen a ‘Nghlustiau ddim yn eich siomi.

"Mae’r awdur toreithiog, John Alwyn Griffiths, ar fin cyhoeddi’r nesaf yn olrhain hanes y ditectif Jeff Evans, Dan y Dŵr fydd yn siŵr o blesio ffans y genre dirgelwch. A chofiwch hefyd am ail nofel Iwan ‘Iwcs’ Roberts, dilyniant i Dal y Mellt y gyfres deledu hynod o lwyddiannus. Bydd Dal Arni yn llyfr anodd iawn ei roi i lawr!

"O droi at blant a phobl ifanc, bydd nofel hanesyddol Bethan Gwanas Gladiatrix yn apelio i oedolion ifanc yn ogystal â darllenwyr hŷn, gyda stori gyffrous am y Rhufeiniaid a Derwyddon Môn.