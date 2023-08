Cafodd ei geni a'i magu yng Nghaerdydd, ond roedd ‘na ffocws amaethyddol i fywyd Fay Jones ers gadael y brifysgol.

Roedd ei swydd gyntaf, ar ôl graddio mewn Ffrangeg o Goleg y Brenin, Llundain, fel ymchwilydd i'r Brenin pan oedd yn Dywysog Cymru, "yn gweithio ar ei agenda amgylchedd naturiol", lle dysgodd hi am y tro cyntaf am amaeth.

Ychwanegodd: "Doeddwn i ddim yn ei weld o gymaint â hynny. Bob hyn a hyn roedd y ffôn yn canu ac roedd o'n dweud "HRH [His Royal Highness'] Study, a fyddai fy nghalon yn stopio a fysa chi'n meddwl, 'O God, gobeithio mod i'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn yma!'

"Fyddwn i methu gofyn am well job gyntaf, dweud y gwir, roedd hi'n wych."