Pum munud gyda'r artist Nichola Harding Hope

Anhygoel! Es i draw i Amsterdam ac i Baris ar ôl gorffen fy Lefel A. Mi wnes i fyw yn Nulyn am gyfnod a gweithio mewn galeri yno o’r enw Green On Red. Treuliais i gyfnod allan yn Awstralia yn ogystal yn 2006 a chwrddais i a llwyth o artistiaid a chefais fy ysbrydoli ganddynt i adrodd storïau mewn lluniau. Es i nôl a 'mlaen i Awstralia am beth amser wedi hynny.