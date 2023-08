Bydd Cwpan Rygbi'r Byd yn dechrau ym mis Medi ac mae Lauren Jenkins yn barod i'ch harwain drwy'r cwbl ym mhodlediad newydd S4C, Allez les Rouges.

Gyda chwaraewyr fel Rhys Priestland a Rhys Patchell yn ymuno â hi i ddod â'r newyddion diweddaraf o'r garfan, dadansoddi gemau ac edrych ymlaen am y gemau nesaf y podlediad hwn ydy'r lle i ffans rygbi ddod am ffics ychwanegol o'r bêl hirgron.

Gwrando ar BBC Sounds.