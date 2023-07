Hanes coll merched y pyllau glo

Er yr amodau gweithio caled, roedd yn well gan y merched y gwaith yma, yn lle gwaith fel morwyn, neu yn y caeau neu ffatrïoedd – nid fod yna nifer o gyfleoedd yn ardaloedd de Cymru ar gyfer gwaith felly, ac roedd gwaith fferm yn tueddu i fod yn dymhorol.

Ym Merthyr, roedd hi’n well gan Charlotte Chiles, 19 oed, i drin glo ym mhwll glo Graig am 40 swllt y mis, yn hytrach na’i gwaith blaenorol, fel morwyn yng nghegin yr Arglwydd Kensington ger Caerfyrddin am 60 neu 70 swllt y flwyddyn, gyda llety.

Cwyn y merched oedd fod gweision yn gorfod byw yn y tai, ac ar alw fore a nos. Yn y pyllau, roedd ganddyn nhw’n aml dair neu bedair awr bob noswaith i wneud fel y mynnon nhw.

Roedd ganddyn nhw hefyd fwy o ryddid o ran eu dillad, ac er eu bod nhw i gyd yn gwisgo’r un fath o ffrog, bydden nhw’n ychwanegu eu twtsh unigryw eu hunain, fel sgarffiau pen lliwgar, siolau ac yn arbennig, hetiau. Roedd merched Cymreig yn adnabyddus am eu hetiau o blu llachar, rhubannau, botymau, a byddai awduron a ddaw i’w hastudio yn aml yn gwneud sylw amdanyn nhw.

Ysgrifennodd newyddiadurwr yn y cylchgrawn Good Words yn 1869 am:

"...pinafored girls – very dirty, very bold-eyed, and yet squalidly picturesque, with their cheap ear-rings and their coloured kerchiefs, now and then giving a hint of a concealed mild chignon. They ply their shovels like navvies, and lift blocks of stone and coal that make your arms ache as you fancy yourself lifting them … Perhaps the most painful features in the South Welsh mineral districts are the hardness of the work which the girls and women have to perform, and its unsexing nature. It is strange to see them so merry over it."