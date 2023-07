Nofio’r Sianel: ‘Profiad gorau ac anoddaf fy mywyd’

Fodd bynnag, er bod nofio mewn dŵr oer wedi gwneud lles i Makala yn gyffredinol, roedd wir rhaid iddi frwydro’n feddyliol yn ystod yr her, eglurodd, gyda’r frwydr honno yn llawer anoddach na beth oedd yn digwydd iddi’n gorfforol.

“‘Nes i fyth redeg mas o egni – roedd fy nghorff i’n teimlo fel bod e byth am stopio. Ond yn feddyliol, ro’n i wedi torri.

“Dwi’n meddwl fod unrhyw berson sy’n diodde’ o iselder yn teimlo ein bod ni’n wan. Ond ry’n ni’n gallu ymladd - ry'n ni'n ymladd pob dydd - 'nes i ymladd pob munud o’r siwrne 'na...

“Roedd y dechrau’n wych. Ges i fy niod cynta’ ar ôl awr, ac o’n i’n teimlo fel mod i ond wedi bod yn y môr rhyw 10 munud! Wedyn y tabledi cynta’... roedd hyn yn ffantastig! Roedd y dŵr yn llonydd braf, ac os mai dyma fel oedd hi am fod yr holl ffordd, roedd e am fod yn hawdd!”