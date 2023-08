Haf boncyrs Bwncath

Ar ôl Tafwyl a Sesiwn Fawr lwyddiannus roedd ‘na edrych ymlaen at Foduan.

Wrth gerdded o gwmpas y Maes yn ystod dydd Sul cynta'r Eisteddfod roedd y band yn dweud bod dipyn o gyffro am eu perfformiad ar Lwyfan y Maes gyda'r nos.

Ond er eu bod nhw'n disgwyl noson dda roedd maint y dorf - a thorri record yn ôl y sôn - yn sioc.

Meddai Elidyr: “Do ni’m yn disgwyl hynny achos y meddylfryd oedd gen i oedd 'mod i’n edrych mlaen at Maes B fel y gig mwya’ so pan 'nath o ddigwydd dydd Sul - do'n i’m yn disgwyl i’r nos Sul yna i deimlo fel gig mwya’ y Steddfod.

“Dwi’n meddwl bod o wedi 'neud lot o wahaniaeth bod ni wedi gwneud hynny ym Mhen Llŷn achos fanna oeddan ni’n cael pobl yn dilyn ni i'n gigs cynta’.

"Am y flwyddyn gynta’ Pen Llŷn oedd hanner y gigs o leia’ - yn 2015/2016 roeddan ni’n gneud lot ym Mhen Llŷn felly mae o’n braf bod gymaint o gefnogaeth i ni yna a ma’ hynny wedi dangos yn Steddfod, bod llwyth o bobl leol sy’n gwybod amdana ni jest wedi dod am y diwrnod neu am y gig. Mae hynny’n braf.”