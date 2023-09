Mae pawb wrth gwrs yn holi be' goblyn ydy Canon Lleyg. Yr esboniad dwi’n ei roi ydy ei fod o’n debyg i lywodraethwr ysgol ond yn y Gadeirlan – a mae o, ond dyna’r ateb hawdd i’w roi yn y swyddfa yn hytrach na’r holl stori.

Byddaf, mi fydda i’n cael y fraint o gynrychioli’r gynulleidfa Gymraeg yn y Gadeirlan. Mae’r Gymraeg o’r diwedd yn cael lle teilwng yn ein gwasanaethau, diolch i’r Is-Ddeon Sion Rhys Evans a’r tîm.

Ond dros y blynyddoedd diwethaf yn y Gadeirlan, dwi hefyd wedi cael profiadau gwirioneddol arbennig. Nid tröedigaeth fel mellten oddi fry, ond teimlad gynyddol gartrefol - ac ysbrydol.

A dyma eto lle mae trafod ffydd yn anodd i rywun sydd heb arfer. Mae’n lot haws sôn am ‘brofiad ysbrydol’ na sôn am ffydd. Mae’n lot haws sôn am bwysigrwydd cynyddol y Gymraeg yn y Gadeirlan, na sôn am ffydd. Mae’n lot haws sôn am ddyletswydd a braint ac anrhydedd, na sôn am ffydd.