Yn Llanwnda ar gyrion Caernarfon, mae Judith Owen ym meithrinfa Pitian Patian wedi gweld cynnydd aruthrol yn y gost o yswirio’r ceir fydd yn cludo plant y feithrinfa o le i le.

“‘Swn i'n d'eud ar gyfartaledd pan ddechreuon ni tua 18 mlynedd 'nôl ‘oeddan ni dal yn talu miloedd adeg yna, ond erbyn hyn 'da chi’n sôn am £8-9,000 am yswiriant ar gyfer pum cerbyd,” meddai.

"Mae costau cyffredinol wedi codi – ar fwyd a thrydan ac yn y blaen – ond mae’n fwy anodd egluro i’r cwsmeriaid sut mae yswiriant car yn effeithio ar brisiau’r gwasanaeth gofal plant.

“Pan 'da ni’n eistedd lawr ac yn gweld y cynnydd sydd yna yn ein holl gostau ni, mae posib weithiau i chi ystyried oes angen mynd â’r plant ar y trip yna, oes angen i ni brynu’r cyfarpar yna, oes angen i ni gael teganau newydd, oes posib tynnu 'nôl ar linynnau er mwyn gwneud arbedion?

“Ond pan mae o’n dŵad i yswiriant a chostau fel ‘na, yn anffodus does ‘na ddim byd ‘da ni’n gallu gwneud fel busnes.

"Mae allan o’n rheolaeth ni, ac mae hynna yn anodd.”