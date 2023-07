Pen Llŷn John ac Alun mewn pump lle

Man cychwyn y daith oedd Tudweiliog – y pentre' lle mae’r ddau wedi ymgartrefu.

Tra bod John wedi byw ym Mhen Llŷn erioed, gadawodd Alun am gyfnod i fyw yn Lloegr a ‘thrio’i lwc’ cyn dychwelyd nôl i'r pentref. Cawson nhw sgwrs ar raglen John ac Alun ar Radio Cymru â Gwenan Griffith, brodor o'r pentref a adawodd am gyfnod hefyd, cyn dod yn ôl adref i fyw.

“Dwi’n annog pawb i gael profiadau a mynd i ffwrdd o’r ardal,” meddai Gwenan, “achos ar ôl i chi fynd i ffwrdd, ‘da chi’n gwerthfawrogi’r lle mwy.

“O’n i wedi bod yn byw yng Nghaerdydd am saith mlynedd. Pan o’n i’n gweithio llawn amser, do’n i’m yn gallu dod adra mor aml. Dydi’r A470 ddim y lôn mwya’ caredig yn y byd! O’n i ddim isho dod adra heb fod gen i swydd i fynd iddi.”

Ar ôl derbyn cynnig am swydd gyda Chyngor Gwynedd, cododd ei phac a gadael ei bywyd yn y brifddinas o fewn pythefnos er mwyn dod yn ôl i'w chynefin.