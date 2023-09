Mae Hufenfa De Arfon wedi penodi aelod benywaidd i'r bwrdd am y tro cyntaf.

Mae Malan Hughes yn filfeddyg o ardal Pwllheli. Cafodd ei magu ar fferm laeth ei theulu, ac mae ganddi gysylltiadau clos â'r hufenfa.

Hi fydd y fenyw gyntaf ar fwrdd y cwmni llaeth cydweithredol ym Mhen-Llŷn ers ei ffurfio yn 1938, gan ddilyn olion traed ei thad a'i thaid a fu hefyd yn aelodau.

Yn siarad ar raglen Dros Frecwast, Radio Cymru, dywedodd Ms Hughes: "Mae'n rhan fawr o fywyd pobl yn yr ardal yma.

"Dwi wastad wedi cymryd diddordeb ers oeddwn i'n hogan fach, gyno fi diddordeb chydig bach yn annaturiol 'wrach gyda'r hufenfa.

"Pan o'n i'n yr ysgol ges i gyfle gwneud prosiect busnes TGAU ar yr hufenfa, prosiect Cymraeg ar yr hufenfa, unrhyw gyfle o'n i'n cael yr hufenfa o'n i isio'i drafod."