Noson wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2023

Cyn cyhoeddi'r prif enillydd roedd hi'n amser i gyhoeddi'r wobr Barn y Bobl. Darllenwyr Golwg 360 sy'n cael bwrw eu pleidlais dros unrhyw un o'r llyfrau ar y rhestr fer.

'Sgen i'm Syniad' gan Gwenllian Ellis oedd wedi mynd â bryd y cyhoedd. Wrth holi'r awdur beth oedd ennill pleidlais y cyhoedd yn ei olygu, dywedodd: "Mae'n golygu bob dim. Mae'r ymateb gan y bobl i gyd wedi bod mor grêt am y llyfr. O'n i rili ofn cyhoeddi y gyfrol ac yn poeni be' oedd pobl yn mynd i feddwl ohonaf i ond mae'r ymateb wedi profi bod 'na awch gan bobl i glywed straeon am ferched ifanc, straeon go iawn am fywyd a hanesion genod ifanc yn tyfu fyny."