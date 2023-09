Roedd hi'n amser cinio cyffredin iawn ar ddiwrnod o aeaf yn 1977 pan welodd plant Ysgol Gynradd Aberllydan rhywbeth anghyffredin tu hwnt.

Roedd y Rhyfel Oer ar ei anterth, a ffilmiau Star Wars a Close Encounters of the Third Kind ar fin gwneud eu marc yn y sinema.

Wrth chwarae tu allan, fe welodd grŵp o ryw 15 o blant yr hyn oedden nhw'n honni oedd yn llong ofod mewn cae ger yr ysgol.

Fe welodd y bechgyn oedd yn 10 oed llong ofod arian siap sigâr, gyda chromen ar y to.

Dridiau'n ddiweddarach, fe ofynodd y prifathro, Ralph Llewhellin i'r bechgyn dynnu llun o'r hyn roedden nhw wedi gweld.