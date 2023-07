Holl fanciau Dinbych i gau erbyn diwedd y flwyddyn

Er bod Freda Williams yn bancio drwy ei ffôn, mae'n poeni na fydd hynny'n opsiwn i bawb.

"Yn ffodus dwi'n reit dda am ddefnyddio mobile phone felly dwi'n gallu 'neud yr holl fancio ar-lein," meddai.

"Ond dwi'n crugo am bobl fy oed i sydd ddim yn hyderus â'r mobile phone neu'r smart phone, neu'r computer, beth bynnag."

Gofyn mae Dwynwen Davies pam bod rhaid i bobl fynd ar-lein i ddefnyddio'r banc.

"Pam na fedran ni gael y one to one 'na, bod pob peth yn gorfod mynd online?"