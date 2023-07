Mae’r delynores Cerys Hafana wedi bod yn siarad am y cyfnod pan wnaeth hi godi gwrychyn rhai o hoelion wyth byd y delyn deires Gymreig.

Cafodd ymateb chwyrn i erthygl a ysgrifennodd yn 2022 yn sôn am ei phrofiad fel cerddor ifanc yn chwarae’r offeryn traddodiadol a'i barn bod cerddoriaeth werin yn rhywbeth sydd, ac a fydd, yn newid.

Cafodd ei chyhuddo o ddiffyg dealltwriaeth a diffyg parch at y traddodiad.

“O'n i 'di bod yn aros iddo fo ddigwydd achos dwi wedi adnabod y bobl oedd yn arwain yr holl beth ers o’n i’n blentyn a dwi’n gwybod sut maen nhw’n teimlo,” meddai wrth siarad fel rhan o sgwrs ehangach ar raglen Beti a'i Phobol ar Radio Cymru.

“Ac o'n i’n gwybod sut fyse nhw’n teimlo [am] be' o'n i'n neud felly doedd hi ddim yn syndod - oedd hi ella’n syndod pa mor haerllug oedd yr holl beth.”