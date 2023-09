Mae rali sy'n cael ei chynnal yn y canolbarth y penwythnos hwn wedi'i chydnabod gan gorff llywodraethu campau modur y byd am ei gwaith i wneud y digwyddiad yn fwy cynaliadwy, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dywedodd trefnwyr Rali Ceredigion fod cynaliadwyedd yn flaenoriaeth, a bod yr holl allyriadau carbon sy'n gysylltiedig â'r cerbydau sy'n cystadlu yn y rali yn cael eu "gwrthbwyso'n gyfrifol".

Mae hi wedi ennill achrediad amgylcheddol yr FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) - yr unig ddigwyddiad o'i fath yn y DU i gyflawni hyn.

Bydd y rali eleni yn gosod record newydd yn y DU, trwy dalu am "wrthbwyso [allyriadau carbon] yn y dyfodol am leiafswm o 100,000kg CO2e o'r digwyddiad".