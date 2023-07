Geraint Davies: Cyd-aelod yn gwneud honiadau yn erbyn AS

Cyn cael ei hethol dywedodd Ms Nichols wrth raglen Panorama y BBC ei bod yn eistedd yn ymyl rhai pobl oedd yn ei adnabod.

"Daeth rhywun i mewn a dechreuodd y staff i gyd sibrwd 'mae'n adnabyddus am fod yn wyrdroëdig' [pervert]," meddai.

"Dydw i erioed wedi bod mewn man lle mae pobl wedi gallu enwi rhestr o bobl sy'n ysglyfaethwyr rhywiol ac wedi fy rhybuddio i gadw draw oddi wrthynt.

"Nid yw hynny'n normal," ychwanegodd, gan ddweud fod cymaint â 30 o enwau wedi'u crybwyll iddi.

Un o’r ASau cyntaf iddi gael rhybudd amdano wrth ddod i mewn i San Steffan oedd Mr Davies.

“Roeddwn wedi ei osgoi am y rhan fwyaf o’m mlwyddyn gyntaf yn y Senedd," meddai.

“Un noson ar ôl pleidlais hwyr iawn des i lawr at y peiriant arian i dynnu ychydig o arian parod i gael tacsi adref , ac ar y coridor hwnnw does dim teledu cylch cyfyng.... dydy o ddim yn cael ei ddefnyddio yn helaeth yr adeg hynny o'r nos.

"Felly, roedd hi'n dawel ac fe ddaeth i fyny y tu ôl i mi pan oeddwn i wrth y peiriant arian, rhoi ei law ar gefn fy nghanol a dweud 'Rwy'n falch ein bod yn cael mynd adref nawr'.

“Ar ddiwedd y dydd, os yw pobl yn dianc gyda rywfaint o’r ymddygiad lefel is yma, mae’r person hwnnw yn dechrau teimlo nad oes modd ei gyffwrdd.”