Diwrnod mawr ymweliad y Mauretania ag Abergwaun yn 1909

Roedd y cwmnïau Americanaidd yn eiddigeddus hefyd, ac ymhen dim o dro, gwelwyd cynnydd mewn traffig Americanaidd, gyda'r Booth Line, i enwi ond un, yn fwy na bodlon i ddefnyddio Abergwaun ar draul porthladdoedd de Lloegr er hwylustod i’w teithwyr. Dywedodd y Weekly Mail:

“The passengers, who lunched in New York on Wednesday, were enabled to dine in London on Monday evening, with the added advantage of being in time for the theatres.”

Roedd cymaint wedi gwirioni ar yr hyn yr oedd Abergwaun yn ei gynnig, a rhai’n cwestiynu doethineb glanio yn Queenstown, yn Iwerddon, o gwbl erbyn sefydlu Abergwaun fel rhan o’r gwasanaeth ar draws yr Iwerydd.

Wedi’r cyfan oni fyddai dadlwytho’r holl bost a gariai’r llongau yn Abergwaun yn golygu y byddai hwnnw hefyd yn cyrraedd Llundain a’r cyfandir yn llawer cynt?