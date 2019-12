Image copyright Getty Images Image caption Jeremy Corbyn mewn rali ym Mae Colwyn y penwythnos diwethaf

Ni ddylai Llafur droi at "wleidyddiaeth di-liw y canol" wedi'r perfformiad siomedig yn yr etholiad cyffredinol, yn ôl cyn-Ysgrifennydd Cymru yr Arglwydd Hain.

Cafodd y blaid Lafur ei pherfformiad gwaethaf mewn etholiad cyffredinol ers 1935 a cholli chwe sedd yng Nghymru, gan adael nhw gyda 22 o'r 40 AS yma.

Dywedodd yr Arglwydd Hain y dylai Llafur gynnig "dewis arall clir i'r prosiect Dorïaidd" a fyddai'n "drychinebus i Gymru".

Ond dywedodd bod rhaid i'r "anoddefgarwch" i bleidleiswyr oedd "ddim o'r un llwyth" a welwyd gan arweinyddiaeth Jeremy Corbyn hefyd ddod i ben.

Mae Mr Corbyn wedi dweud ei fod wedi gwneud "popeth o fewn ei allu" i roi Llafur mewn grym, ac na fydd yn cerdded i ffwrdd tan y bydd arweinydd arall wedi'i ethol.

Boris Johnson a'r Ceidwadwyr enillodd yr etholiad gyda mwyafrif o 80.

'Cyfnod cythryblus o'n blaenau'

Wrth siarad ar BBC Radio Wales ddydd Sadwrn dywedodd yr Arglwydd Hain, fu'n aelod cabinet o dan Tony Blair a Gordon Brown: "Mae angen i brosiect Corbyn edrych o ddifri' arnyn nhw'u hunain, ac mae'n rhaid gwneud hynny yn onest.

"Ond dydw i ddim yn credu mai'r ateb yw troi 'nôl at y canol a pheidio cynnig dewis gwahanol clir i'r prosiect Torïaidd, sy'n eitha asgell dde ac y fydd yn mynd â ni i lawr llwybr Brexit caled, sydd yn fy marn i yn mynd i fod yn drychinebus i Gymru yn enwedig.

"Mae cyfnod cythryblus o'n blaenau yng ngwleidyddiaeth Prydain."

Image copyright EPA Image caption Arglwydd Hain: "Mae holl sail y gefnogaeth i'r blaid Lafur wedi toddi o dan ein traed"

Mynnodd cyn-AS Castell-nedd bod yn rhaid i Lafur fod "yn onest" wrth ystyried beth arweiniodd at ganlyniadau nos Iau.

"Rhaid derbyn mai nid dychwelyd at wleidyddiaeth di-liw y canol yw'r hyn sydd angen, ond hefyd bod y polisi yma o anoddefgarwch o'r top tuag at etholwyr eraill sydd ddim efallai o'r un lwyth... ddim yn yr un clique... rhaid i hynny stopio, a rhaid i ni gael trafodaeth onest go iawn," ychwanegodd.

"Rhaid dewis arweinydd wedyn, ac rwy'n credu mai menyw fydd hi mwy na thebyg, oherwydd mae nifer o fenywod o safon uchel iawn yn barod i gymryd yr awenau."

Dywedodd hefyd fod yna broblemau dwfn nad oedd Llafur wedi eu hwynebu.

"Er enghraifft, dwi wedi sylwi fod sail y blaid Lafur wedi diflannu o dan ein traed mewn hen gadarnleoedd fel Castell-nedd ac ar draws cymoedd de ddwyrain Cymru.

"Mae'r cysylltiadau organig traddodiadol rhwng yr undebau llafur a diwydiant, ac yna clybiau cymdeithasol, clybiau rygbi ac yn y blaen... mae'r cysylltiad yna rhwng y blaid a'r gwreiddiau cymunedol yna wedi toddi yn y bôn.

Image caption Mick Antoniw: "Mae'r polisïau ar y cyfan yn mynd i'r cyfeiriad cywir."

'Polisïau cywir'

Ond dywedodd AC Pontypridd Mick Antoniw, cefnogwr i Jeremy Corbyn sy'n aelod o Bwyllgor Gweithredu Cenedlaethol Llafur, mai etholiad am Brexit oedd hwn.

"Yn amlwg rhaid i ni fod yn blaid flaengar," meddai. "Rhaid taclo anghyfartaledd a thaclo newid hinsawdd... mae angen atebion radical i'r rheiny, ac mae'r atebion gennym.

"Yr hyn sydd angen nawr yw arweinyddiaeth sy'n medru cael y maen i'r wal ar hynny.

"Yn amlwg ni wnaeth hynny weithio gyda Jeremy am amryw resymau.

"Ond mae'r polisïau ar y cyfan, yn fy marn i, yn mynd i'r cyfeiriad cywir."