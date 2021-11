Beicio hyd Cymru i dynnu sylw at broblem dai haf

Bydd ymgyrchydd iaith beicio o Gaernarfon i Gaerdydd yr wythnos hon er mwyn tynnu sylw at broblem ail dai a galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu.

Bwriad Osian Jones yw teithio drwy nifer o gymunedau Cymru ar y ffordd, gan ddechrau fore Iau a chyrraedd grisiau'r Senedd ym Mae Caerdydd ar gyfer rali ddydd Sadwrn.

"Rydyn ni wedi wedi cynnal rali yng Nghapel Celyn, pentref a gollwyd ddegawdau yn ôl, a rali arall yn Nhrefdraeth yn Sir Benfro, ardal sydd dan fygythiad oherwydd ail dai a thai gwyliau ers blynyddoedd," meddai Osian Jones.

"Felly bydd y rali yma ar risiau'r Senedd yn mynd â'r neges yn syth at y Llywodraeth. A bydda i'n dod â neges glir cymunedau ar draws Cymru sydd am weld y Llywodraeth yn gweithredu."