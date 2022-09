Emosiwn wrth giwio i weld arch y Frenhines

Mae arch y Frenhines Elizabeth II bellach wedi cael ei chludo o Balas Buckingham i Neuadd Westminster.

Bydd corff y Frenhines nawr yn gorffwys yn gyhoeddus yno am bedwar diwrnod, tan yr angladd ddydd Llun.

Yn ystod cyfnod o orffwys cyhoeddus y Frenhines yn Neuadd Westminster bydd aelodau'r cyhoedd yn gallu ymweld 24 awr y dydd.

Un o'r rheiny oedd eisoes yn ciwio i allu mynd i weld yr arch ddydd Mercher oedd Gareth Williams, sydd o Ynys Môn yn wreiddiol ond bellach yn byw yn Wiltshire.

"Mae'r Frenhines yn ddynes sydd 'di bod yna drwy fy mywyd i gyd, dwi'n cofio hi ers o'n i'n fychan," meddai. "Dwi'm yn gwybod dim byd gwahanol."

Dywedodd ei fod yn "siomedig" ond ddim wedi synnu pan glywodd am ei marwolaeth, a'i fod wedi ei gweld hi ddwywaith yn y gorffennol ar ymweliadau â Chymru.

"Roedd hi'n fendigedig," meddai. "Dynes o brofiad, o stature."